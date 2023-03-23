



Посольство Украины обратилось к Израилю в связи с российским обстрелом Запорожья

Посольство Украины обратилось к Израилю за помощью в четверг утром после попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье в среду.



“Двадцать человек погибли при взрыве в городе Запорожье. Израиль, нам нужна ваша помощь!, Сколько еще невинных мирных жителей нужно убить, чтобы положить конец этим военным преступлениям? ”- об этом сообщает посольство Украины в Израиле на иврите и английском языке.



В то время как посольство сообщило о 20 погибших, глава Запорожского горсовета Анатолий Куртев в последнем отчете о потерях перечислил одного погибшего и 25 раненых, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.



Правительство Украины неоднократно обращалось к правительству Израиля с запросами о военной помощи, в частности, в области систем противовоздушной обороны. В одном письме, о котором сообщил Axios, говорилось, что Украина запрашивала различные платформы, от Iron Dome до Arrow.



Израиль заявил, что у него есть ограничения и оперативные соображения, и он не в состоянии удовлетворить эти потребности в системах противоракетной обороны, но тогдашний министр обороны Бенни Ганц заявил в октябре, что Израиль поможет Украине создать систему раннего оповещения. На данный момент непонятно, продолжается ли эта программа при новом правительстве.



Украина обстреливается ракетами и беспилотниками на протяжении всей войны, хотя западная и украинская разведка отмечают большие интервалы между залпами, что указывает на проблемы с поставками и запасами. Только во вторник вечером, по сообщению Минобороны Украины, было сбито 16 из 20 беспилотников иранского производства Shahed-136, которые атаковали Киевскую область. В результате нападения погибли 9 мирных жителей, несколько получили ранения.



“Более 20 иранских беспилотников-убийц, плюс ракеты, многочисленные обстрелы, и это только за одну последнюю ночь российского террора против Украины”, - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



Поступают многочисленные сообщения о том, что Израиль обменивался разведданными с Украиной о поставках БПЛА Ираном.



