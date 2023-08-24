



Посольство поблагодарило волонтеров NEXUS за помощь украинцам

Посольство Украины в Израиле выразило признательность израильским волонтерским организациям, помогающим мирным гражданам Юга Украины, оказавшимся в критических условиях. Посольство на официальной странице в Facebook подчеркнуло роль, которую выполняет украинско-израильская ассоциация NEXUS, оказывающая гуманитарную поддержку украинцев после начала войны с Россией.



Усилия израильских волонтеров сосредоточены на предоставлении оперативной помощи украинцам, в том числе жителям Николаевской и Херсонской областей, пострадавших от взрыва россиянами Каховской ГЭС. Группа во главе с Иреной Лившиц сотрудничает с военными администрациями, неправительственными организациями и государственными ведомствами Украины. В фокусе помощи находятся самые уязвимые и незащищенные группы жителей.

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NEXUS привезла им наборы продуктов, включая детское питание, лекарства и корм для животных. Также были доставлены системы для очистки воды, моющие средства и специализированные медицинские наборы для военных.



Посольство глубоко ценит усилия украинско-израильской ассоциации NEXUS за их помощь гражданам Украины.