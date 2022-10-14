Посол Украины в Израиле призвал предоставить технологии для борьбы с "Шахедами"
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал учащение использования Россией иранских беспилотников в Украине, заявив, что в будущем эти БПЛА могут быть направлены против Израиля.
"Я уверен, что у вас есть достаточно технологий, чтобы помочь Украине бороться с теми иранскими дронами", — обратился он к правительству еврейского государства.
"סיוע מישראל יהיה גיים צ'יינג'ר": בזמן שהשימוש של רוסיה בכטב"מים איראניים גובר, בכירים באוקראינה מותחים ביקורת על ישראל, דורשים סיוע הגנתי ומזהירים – הכטב"מים יופנו בעתיד נגד ישראל@AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/5TGan41iAR— כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2022