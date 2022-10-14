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Посол Украины в Израиле призвал предоставить технологии для борьбы с "Шахедами"
14.10.2022 18:42 Александр Юзовский

Посол Украины в Израиле призвал предоставить технологии для борьбы с "Шахедами"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал учащение использования Россией иранских беспилотников в Украине, заявив, что в будущем эти БПЛА могут быть направлены против Израиля.

"Я уверен, что у вас есть достаточно технологий, чтобы помочь Украине бороться с теми иранскими дронами", — обратился он к правительству еврейского государства.
 

 

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