



Посол Украины о паломничестве в Умань: "Не можем гарантировать безопасность"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предупредил, что евреи, которые поедут в Умань на Рош ха-Шана, будут рисковать своей жизнью.



"Приближается Рош ха-Шана, и что бы мы ни говорили, ортодоксальные евреи снова попытаются попасть в Умань. Мы понимаем вашу готовность и приветствуем вашу поддержку Украины, но сейчас неподходящее время. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - заявил дипломат.



Как сообщает Jerusalem Post, украинский посол заявил, что в прошлом году прибыло более 30 000 брацлавских хасидов, в основном из Израиля, а также из США и других стран. По его словам, такое же большое собрание в этом году привлечет внимание российской армии, которая может атаковать место паломничества.



"Представьте, если Россия их обстреляет, что будет? Мы хотим, чтобы правительство Израиля вмешалось вместе с правительством Украины, чтобы предотвратить массовые убийства людей, которые могут произойти", - задался вопросом Евгений Корнийчук.



Украинский дипломат отметил: "Мы желаем, чтобы они молились за Украину в Израиле, у себя дома. Мы надеемся, что их молитвы будут достаточно сильными, чтобы остановить эту войну до Рош ха-Шана, но мы не уверены, что это произойдет".