Посол США назвала обстрел Херсона "жестокой атакой"

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный обстрел центра Херсона, который недавно был освобожден от российских войск.



"Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества", - написала Бринк.





