



Посол об ударе по Харькову: повреждены синагога и дом раввина

Посол Израиля Михаил Бродский поговорил с раввином Харькова Моше Московичем после атаки россиян на город.



Об этом дипломат сообщил в своем аккаунте в Telegram.



"В результате ночной атаки на Харьков, были повреждены здание синагоги и дом раввина", - сообщил Бродский.



По словам посла, к счастью, никто из членов общины в результате удара по Харькову не пострадал.



"Несмотря на случившееся, харьковская община готовится сегодня вечером отметить праздник Симхат Тора", - добавил он.



По последним данным, в результате ночного удара по Харькову число пострадавших возросло до 30 человек. Среди пострадавших есть дети, в том числе 11-месячный малыш.