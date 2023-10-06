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удар по харькову | Фото: гсчс
06.10.2023 15:32 Алина Груднева

Посол об ударе по Харькову: повреждены синагога и дом раввина

Посол Израиля Михаил Бродский поговорил с раввином Харькова Моше Московичем после атаки россиян на город.

Об этом дипломат сообщил в своем аккаунте в Telegram.

"В результате ночной атаки на Харьков, были повреждены здание синагоги и дом раввина", - сообщил Бродский.

По словам посла, к счастью, никто из членов общины в результате удара по Харькову не пострадал. 

"Несмотря на случившееся, харьковская община готовится сегодня вечером отметить праздник Симхат Тора", - добавил он.

По последним данным, в результате ночного удара по Харькову число пострадавших возросло до 30 человек. Среди пострадавших есть дети, в том числе 11-месячный малыш.

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