



Посол Израиля в Украине рассказал о возможности визита Нетаниягу в Киев

Израиль переживает непростой период во внешней и внутренней политике, что требует 100% внимания правительства, рассказал украинскому изданию УНН чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, отвечая на вопрос о возможном визите премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу.



По словам Бродского, визит премьер-министра в Киев состоится, однако точно называть его дату еще рано. Израиль проходит сложный период во внешней и внутренней политике, что требует 100% внимания. Кроме того, есть технические проблемы с визитом в Киев.



“Мы видим, что активизировались террористические организации, такие, как “Хизбалла”, ХАМАС. Время от времени обстреливают территорию Израиля ракетами. Иран продолжает угрожать Израилю. И параллельно есть внутренний конфликт в Израиле, связанный с судебной реформой, которую продвигает правительство. Есть демонстрации против этой судебной реформы, и наоборот – в ее поддержку. Премьер-министр уже был в Украине. Он приезжал в августе 2019 года. Это был его первый визит в Киев. Я уверен, что он приедет. Но когда это будет, сложно сказать, в том числе, потому, что в Израиле непростая ситуация, которая требует 100% внимания. Вообще, он крайне редко выезжает за границу. А если совершает такие визиты – то это очень важно, и это краткосрочные визиты. Сегодня есть элементарная техническая проблема с визитом в Киев. Для того, чтобы приехать, нужно потратить минимум два дня”, – цитирует издание Бродского.



