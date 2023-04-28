



Посол Израиля об обстреле Умани: особое место для евреев по всему миру

Посол Израиля Михаил Бродский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Умани, в результате которого как минимум 17 мирных жителей погибли.



Соответствующее заявление он сделал днем, 28 апреля.



"Мы разделяем боль из-за смертей невинных и стоим вместе с Украиной в это тяжелое время, после российского ракетного обстрела, который привел к гибели мирных жителей", - сказал он.



По словам Бродского, Умань является особенным местом религиозного и культурного значения для евреев по всему миру.

