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Посол Израиля об обстреле Умани: особое место для евреев по всему миру | Фото: ДСНС
28.04.2023 15:37 Алина Груднева

Посол Израиля об обстреле Умани: особое место для евреев по всему миру

Посол Израиля Михаил Бродский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Умани, в результате которого как минимум 17 мирных жителей погибли.

Соответствующее заявление он сделал днем, 28 апреля.

"Мы разделяем боль из-за смертей невинных и стоим вместе с Украиной в это тяжелое время, после российского ракетного обстрела, который привел к гибели мирных жителей", - сказал он.

По словам Бродского, Умань является особенным местом религиозного и культурного значения для евреев по всему миру.
 

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