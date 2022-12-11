



Посол Израиля о голосовании в ООН: "Израильтяне не поняли позицию Украины"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал, что Украина пользуется довольно широкой общественной поддержкой в ​​израильском обществе.



В интервью газете The Kyiv Independent дипломат отметил, что многие жители Израиля много делают оказания гуманитарной помощи Киеву. Однако такая поддержка оказалась под угрозой после того, как Украина недавно проголосовала за ряд резолюций Организации Объединенных Наций, осуждающих Израиль.



"Говоря не только как дипломат, но и как человек, у которого много контактов с израильтянами, поддерживающими Украину, могу сказать вам, что некоторые были очень расстроены позицией Украины. Они сказали, что прекратили свою активную помощь Украине. Честно говоря, они не поняли позицию Украины по израильскому вопросу и Ближнему Востоку. Они были расстроены, и они чувствовали себя преданными", - заявил посол.