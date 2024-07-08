Новости » События в Украине
Посол Австрии об ударе по детской больнице в Киеве: это чистый террор
08.07.2024 12:27 Алина Груднева

Посол Австрии об ударе по детской больнице в Киеве: это чистый террор

Посол Австрии Арад Бенкьо отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Дипломат опубликовал видео из соцсетей, на котором видны последствия атаки.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака – чистый террор", – сказал он.
 

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утренней атаки по всей стране уже как минимум 20 погибших и 50 раненых. Один из ударов пришелся по детской больнице в столице. Под завалами по-прежнему ищут людей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы