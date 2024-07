Посол Австрии об ударе по детской больнице в Киеве: это чистый террор

Посол Австрии Арад Бенкьо отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



Дипломат опубликовал видео из соцсетей, на котором видны последствия атаки.



"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака – чистый террор", – сказал он.



Okhmatdyt, a large child health center in Kyiv, was hit with Russian missiles.



I repeat, this is a babies hospital. pic.twitter.com/q95bm4mMDc