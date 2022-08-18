



Последствия ракетного удара по Харькову: 12 жертв, продолжается разбор завалов

По состоянию на 15:00 четверга известно о 12 погибших в результате ракетного удара по трехэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова, совершенного российскими оккупационными войсками в среду вечером. Спасатели продолжают разбирать завалы здания.



"В ходе спасательной операции из-под завалов удалось достать 4 человек с травмами различной степени тяжести. В общей сложности травмировано 20 человек. К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они являются гражданскими лицами", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.



Многие из погибших - пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет.

На месте происшествия продолжают работать около 80 человек личного состава ГСЧС и 18 единиц пожарно-спасательной техники, в т.ч. тяжелая инженерная техника.



Как сообщалось, 17 августа, около 21:00 российские оккупационные войска ударили "Искандером" по жилому в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва произошли масштабные разрушения и пожар на площади 600 кв.м. Силами оперативных подразделений ГСЧС его удалось полностью ликвидировать в 10:55 18 августа.

