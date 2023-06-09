



Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим "холодной остановки"

Распоряжением Госатомрегулирования эксплуатация энергоблока №5 ЗАЭС ограничена состоянием "холодная остановка".



Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.



"8 июня 2023 года, в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и Положения о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 363, Государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" выдано распоряжение Госатомрегулирования об ограничении эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, состоянием реакторной установки "холодная остановка", - говорилось в сообщении.



Распоряжение выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.



При принятии распоряжения учтены следующие факторы:



информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 06 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС;



продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;



прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;



деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.



Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.



В ГИЯРУ считают, что присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.



Напомним, что эксплуатация других энергоблоков ОП "ЗАЭС" также ограничена состоянием "холодная остановка".

