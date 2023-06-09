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Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим "холодной остановки"
09.06.2023 20:03 Ирина Демьянова

Последний энергоблок ЗАЭС переводят в режим "холодной остановки"

Распоряжением Госатомрегулирования эксплуатация энергоблока №5 ЗАЭС ограничена состоянием "холодная остановка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"8 июня 2023 года, в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и Положения о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 363, Государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" выдано распоряжение Госатомрегулирования об ограничении эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, состоянием реакторной установки "холодная остановка", - говорилось в сообщении.

Распоряжение выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.

При принятии распоряжения учтены следующие факторы:

информацию ЧАО "Укргидроэнерго" от 06 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва россиянами  Каховской ГЭС;

продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС" и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

В ГИЯРУ считают, что присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Напомним, что эксплуатация других энергоблоков ОП "ЗАЭС" также ограничена состоянием "холодная остановка".
 

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