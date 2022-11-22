После взрывов в Севастополе остановили движение морского транспорта
Во вторник, 22 ноября, в центре Севастополя прозвучали взрывы. Об этом сообщил корреспондент проекта Радио Свобода «Крым.Реалии».
Также в местных телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в районе Евпатории и Севастополя.
"Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что город якобы атакуют дроны и там работает ПВО.
После этого так называемые "власти" Севастополя решили приостановить движение морского пассажирского транспорта после того, как в городе прогремели взрывы.
Причин остановки движение морского транспорта оккупационные "власти" не называют.