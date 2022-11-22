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После взрывов в Севастополе остановили движение морского транспорта
22.11.2022 20:40 Раиса Вовк

После взрывов в Севастополе остановили движение морского транспорта

Во вторник, 22 ноября, в центре Севастополя прозвучали взрывы. Об этом сообщил корреспондент проекта Радио Свобода «Крым.Реалии».

Также в местных телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в районе Евпатории и Севастополя.

"Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что город якобы атакуют дроны и там работает ПВО. 

После этого так называемые "власти" Севастополя решили приостановить движение морского пассажирского транспорта после того, как в городе прогремели взрывы.

Причин остановки движение морского транспорта оккупационные "власти" не называют. 

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