



После тюрьмы и войны: чем займутся бывшие зэки-вагнеровцы на свободе

Первая группа заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер", отработала контракт. С бывших заключенных были сняты все судимости.



Также всех военнослужащих наградили медалями "За отвагу", а раненым выдали дополнительные награды, пишет издание "Курьер Среда".



Теперь бывших заключенных ждет свобода, однако, по информации издания, некоторые все же вернутся на войну.



Один из бойцов ЧВК признался, что война "изменила его ценности". По его словам, теперь в его жизни "духовные ценности преобладают над материальным", и он планирует продолжить службу в ЧВК "Вагнер".



Также в начале января закончились контракты заключенных, которые служили в составе группировки "Оркестр". Некоторые из них восприняли завершение контракта как отпуск и тоже планируют вернуться на войну.