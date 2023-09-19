



После праздников: статистика преступлений во время паломничества в Умань

По данным Министерства внутренних дел Украины, полученным газетой Исраэль Ха Йом, в Умани было зафиксировано 16 случаев хранения тяжелых наркотиков, таких как героин, 7 случаев нарушения общественного порядка и 4 случая нарушения правил дорожного движения. Также был зафиксирован один случай смерти (55-летний верующий упал и умер), 9 случаев потери документов и 43 других правонарушения.



Всего украинской полицией возбуждено 18 уголовных дел, из них 16 - по фактам хранения или контрабанды наркотиков. В этом году Умань посетили 35 312 паломников. По состоянию на вчерашний день, 18 сентября, из города уже выехало 7 654 человека. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда в Умань прибыло около 22 тыс. хасидов.



Для обеспечения безопасности мероприятия Министерство внутренних дел направило 1300 человек для охраны празднований (полиция, Национальная гвардия и др.). Израиль выделил 14 полицейских, хотя в разговоре с премьер-министром Нетаниягу за несколько дней до Рош Ха-Шана президент Украины Зеленский просил прислать около 100 человек.



В настоящее время в Умани занимаются расчисткой гор мусора, оставленного паломниками. Все верующие, приезжающие в Умань, обязаны платить туристический налог в размере 40 долларов (или 27, если оплата производится заранее), который предназначен, в том числе, и для уборки территории.

