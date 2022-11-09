



"Польские наемники атакуют Снигиревку"

Российские каналы сообщили об атаке ВСУ в районе Снигиревки близ Херсона.



Заместитель главы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в наступлении на Снигиревку задействованы "польские и англоговорящие наёмники". Стремоусов сообщил, что сегодня боевики ВСУ предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском.



Он отметил, что на первых двух фронтах противник понес потери и отступил. В Снигиревке же идут тяжелые бои. По словам Стремоусова, ВСУ перекинули на эту точку резервы из Висунска и Березнеговатого. "Укронацистам удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей", — сообщил Стремоусов.