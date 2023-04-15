



Польша передаст Украине все свои истребители МиГ-29

Польша будет постепенно передавать Украине свои истребители МиГ-29 по мере получения самолетов FA-50 из Южной Кореи и F-35 из США. Об этом в пятницу, 14 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом в Вене, передает PAP.



"Вполне вероятно, что мы будем отправлять самолеты МиГ-29, которые остались у нас в наличии, постепенно", - сказал он.



Дуда отметил, что Польша занимает третье место после США и Великобритании по уровню военной помощи Украине. По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.



Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша уже передала Украине восемь самолетов МиГ-29 и готовит к передаче шесть истребителей этого типа.



