Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев
Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев – во Львовской и Полтавской областях. Об этом пишет Sky News.
Великобритания планирует выделить £10 миллионов на финансирование временных сел. В британском правительстве заявили, что в этих населённых пунктах смогут проживать около 700 человек.
“Британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами тех, кто больше всего в этом нуждается”, – сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.