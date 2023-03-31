



Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев

Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев – во Львовской и Полтавской областях. Об этом пишет Sky News.



Великобритания планирует выделить £10 миллионов на финансирование временных сел. В британском правительстве заявили, что в этих населённых пунктах смогут проживать около 700 человек.