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Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев
31.03.2023 03:25 Наталья Богинская

Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев

Польша и Великобритания построят два села для украинских переселенцев – во Львовской и Полтавской областях. Об этом пишет Sky News.

Великобритания планирует выделить £10 миллионов на финансирование временных сел. В британском правительстве заявили, что в этих населённых пунктах смогут проживать около 700 человек.

“Британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами тех, кто больше всего в этом нуждается”, – сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

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