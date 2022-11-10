



Польша дала Украине 1570 терминалов Starlink

Украина получила от Польши еще 1570 терминалов Starlink.



"Еще 1570 Старлинков от Польши уже в Украине. Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи", – написал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.



Чиновник уточнил, что часть терминалов передадут гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, будет обеспечена Starlink "Укрзализныця", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.



Михаил Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши.



Министр цифровой трансформации Украины поблагодарил польское правительство за постоянную поддержку, группу логистических компаний ZAMMLER – за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину.





