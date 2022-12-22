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"Погруженность Путина в детали проведения "СВО" поражает"
22.12.2022 10:29 Аркадий Бочаровский

"Погруженность Путина в детали проведения "СВО" поражает"

Погруженность президента России Владимира Путина в детали проведения специальной военной операции на Украине поражает, заявил назанченный оккупационными силами "врио главы ДНР" Денис Пушилин.

"Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, у президента есть информация по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса ".

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