Подсчитано количество техники, которой РФ лишилась в Украине
С момента начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла порядка 10 тысяч единиц техники.
Об этом свидетельствуют данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий ORYX.
Аналитики собирают информацию из открытых источников и предоставляют статистику.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины взяли в качестве трофеев примерно 2834 единицы военной техники. Оставшаяся часть была уничтожена.
В статистике, в основном перечислены Т-62, Т-62М, Т-62MV и Т-64А.