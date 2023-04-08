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Подсчитано количество техники, которой РФ лишилась в Украине
08.04.2023 16:02 Алина Груднева

Подсчитано количество техники, которой РФ лишилась в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла порядка 10 тысяч единиц техники.

Об этом свидетельствуют данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий ORYX.

Аналитики собирают информацию из открытых источников и предоставляют статистику.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины взяли в качестве трофеев примерно 2834 единицы военной техники. Оставшаяся часть была уничтожена.

В статистике, в основном перечислены Т-62, Т-62М, Т-62MV и Т-64А.
 

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