



Подсчитано количество техники, которой РФ лишилась в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла порядка 10 тысяч единиц техники.



Об этом свидетельствуют данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий ORYX.



Аналитики собирают информацию из открытых источников и предоставляют статистику.



Уточняется, что Вооруженные силы Украины взяли в качестве трофеев примерно 2834 единицы военной техники. Оставшаяся часть была уничтожена.



В статистике, в основном перечислены Т-62, Т-62М, Т-62MV и Т-64А.

