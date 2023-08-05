



Подрыв нефтяного танкера SIG – спецоперация СБУ и ВМС, – СМИ

Как и обещали украинские военные, на территории оккупированного Крыма все чаще "цветет бавовна". Ночью 5 августа ситуация была особенно тревожной в районе Крымского моста. Со стороны временно оккупированного Крыма раздавались взрывы, а интересно отметить, что освещение на самом мосту было выключено, что сделало его ночной вид "темным".



По данным информированных источников, "темная ночь" на Крымском мосту была следствием специальной операции, которую проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими силами Украины.



Результат этой спецоперации – в Керченском проливе подбит танкер SIG. Эту информацию подтвердили сами россияне. На опубликованных в сети фото заметно, что судно получило повреждение моторного отсека и рубки, а машинный отдел затоплен.





Стоит отметить, что российский танкер SIG находится под санкциями США с 2019 года из-за поставок топлива в Сирию.







Операция "Спецоперация СБУ и ВМС"



И вот стало известно, что подрыв крупного нефтяного танкера РФ SIG, транспортировавшего топливо для российских войск, – это спецоперация, которую в Черном море провели Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.



Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат – один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал "отрицательное плавание" у Крымского моста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военном командовании.



По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.



"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", – отмечают источники.





Атаки надводными дронами на корабли РФ уже прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.



"Любая "бавовна", которая происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - заявил он.



"Так что если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них", - подчеркнул Василий Малюк.



"Мы стопроцентно победим врага в этой войне", - уверен глава СБУ Василий Малюк.



А тем временем в сети появилось новое фото с последствиями повреждения танкера SIG:

