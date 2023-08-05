Подрыв нефтяного танкера SIG – спецоперация СБУ и ВМС, – СМИ
Как и обещали украинские военные, на территории оккупированного Крыма все чаще "цветет бавовна". Ночью 5 августа ситуация была особенно тревожной в районе Крымского моста. Со стороны временно оккупированного Крыма раздавались взрывы, а интересно отметить, что освещение на самом мосту было выключено, что сделало его ночной вид "темным".
По данным информированных источников, "темная ночь" на Крымском мосту была следствием специальной операции, которую проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими силами Украины.
Результат этой спецоперации – в Керченском проливе подбит танкер SIG. Эту информацию подтвердили сами россияне. На опубликованных в сети фото заметно, что судно получило повреждение моторного отсека и рубки, а машинный отдел затоплен.
Стоит отметить, что российский танкер SIG находится под санкциями США с 2019 года из-за поставок топлива в Сирию.
Операция "Спецоперация СБУ и ВМС"
И вот стало известно, что подрыв крупного нефтяного танкера РФ SIG, транспортировавшего топливо для российских войск, – это спецоперация, которую в Черном море провели Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.
Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат – один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал "отрицательное плавание" у Крымского моста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военном командовании.
По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.
"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", – отмечают источники.
Атаки надводными дронами на корабли РФ уже прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.
"Любая "бавовна", которая происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - заявил он.
"Так что если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них", - подчеркнул Василий Малюк.
"Мы стопроцентно победим врага в этой войне", - уверен глава СБУ Василий Малюк.
А тем временем в сети появилось новое фото с последствиями повреждения танкера SIG:
Что-то стало ну сильно тревожно…
Ночью 5 августа местные жители слышали не менее двух взрывов, на Крымском мосту было остановлено движение и объявлена воздушная тревога. На въездах на мост собралась пробка.
Некоторые паблики утверждали, якобы был "прилет" по Крымскому мосту, но подтверждения этой информации нет. Позднее в сети стали писать, что взрывы были за мостом, а сам он цел.
Однако так называемые местные власти в присущем им стиле все отрицали.
"Громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится", – написал представитель оккупационных "властей" Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Он также призвал "не нагнетать" обстановку и заявил о работе "всех служб". Кроме того, заявил, что информацию о взрывах в районе Крымского моста подтвердить не может.
Также оккупанты заявили, что якобы отбили атаку надводных и воздушных беспилотников. Но, по их словам, массированная атака продолжается.
Но, как известно, то, что так тщательнее скрывают власти, то подробнее расскажут люди, особенно в пабликах.
Так вот сообщения о взрывах и фото вспышки якобы в районе Крымского поста публиковали не только местные крымские Telegram-каналы, но и сами военные пропагандисты РФ.
В частности, о взрывах сообщали жители керченского района Аршинцево и поселков Героевка и Яковенково.
Крымские паблики писали о двух-трех взрывах в течение часа.
Ряд крымских Telegram-каналов утверждает, что мост цел и взрывы были за ним, однако есть также сообщения, что мост обесточен и движение на нем перекрыто.
В сети также появилось видео, как центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным "Кавказ-Трафик" докладывает об "атаке украинских надводных и воздушных дронов" в зоне своей ответственности.
Удары по Крымскому мосту
Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году и использует его для опрокидывания военной техники и живой силы на южный фронт.
Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту было разрушено два пролета. Тогда источники в СБУ рассказали, что взрывы – это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.