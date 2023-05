Подрыв железной дороги в Крыму 18 мая сорвал доставку ракет в Севастополь. Об этом сообщили аналитики Министерства обороны Великобритании в новой сводке в Twitter.



В британской диверсии на объектах в оккупированном Крыму называют важным элементом войны, а сам полуостров сохраняет важную психологическую и материально-техническую роль.



В сводке отмечается, что 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополь, базу Черноморского флота России. Железнодорожная администрация заявила, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".



По данным британской разведки, Россия приступит к быстрому ремонту линии, но этот инцидент нарушит доставку грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ.



"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", – отмечают в Минобороны Британии.



