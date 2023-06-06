



Подрыв Каховской ГЭС: среди эвакуированных в Херсоне - около 20 еврейских семей

Около 20 еврейских семей из Херсона присоединились к эвакуации из города после подрыва Каховской ГЭС.



По данным МВД Украины, по состоянию на 16:00 в Херсонской области было эвакуировано 1339 граждан.



По словам местного раввина Хабада Йосефа Вольфа, эвакуированные еврейские семьи пока что останутся с другими семьями общины.



Он отметил, что вода в реке, протекающей через Херсон, стремительно поднимается, но городская синагога находится примерно на 20 метров над уровнем воды. Раввин считает, что здание не пострадает, даже когда уровень достигнет своего пика.



Вольф добавил, что еврейское население города составляет 600-700 человек - пятая часть от довоенного показателя. Около 80% евреев покинули Херсон из-за ожесточенных боев.



