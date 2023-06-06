



Подрыв Каховской ГЭС: Исполнители экоцида уже известны

В Офисе генерального прокурора Украины заявили об открытии уголовного производства по статье "экоцид" в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.



"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС.



"В результате этого происходит поднятие уреза воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.



Также ведомство сообщает, что проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.







По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, Россия применяет "людоедскую тактику выжженной земли, достойную Гитлера".



"Россия способна разрушать и убивать. И не остановится ни перед чем. Подрыв Каховской ГЭС - очередное доказательство этого и международное преступление. Сегодня загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели "интегрировать в РФ", - заявил генпрокурор.



"Каждый, кто еще думает, что с агрессором можно о чем-либо говорить, должен помнить потоки грязной воды, смывающей дома людей, спавших мирным сном. Конец преступного российского режима может быть только один – поражение и трибунал", - подчеркнул Костин.



Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС — черговий доказ цього і міжнародний злочин. Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли «інтегрувати до рф». Людожерська тактика… pic.twitter.com/PHpqSqM4K6 — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 6, 2023

Кроме этого, в НАЭК "Энергоатом" заявили, что совершенный в ночь на 6 июня подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая, заявила НАЭК "Энергоатом"."Вследствие подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной ЗАЭС",- отметили в компании.В "Энергоатоме" рассказали, что эта вода необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности. Тем не менее, согласно сообщению, пока уровень воды достаточен."На 8:00 станционный пруд-охладитель наполнен и уровень воды составляет 16,6 метра. Этого достаточно для нужд станции", - заверили в "Энергоатоме", добавив, что мониторят ситуацию и наблюдают за действиями российских оккупантов на ЗАЭС вместе с международными организациями, присутствующими на ней, в том числе МАГАТЭ.Вместе с тем, стало известно, кто именно из российских оккупантов могут быть причастны к подрыву Каховской ГЭС. Так, по информации украинских партизан из движения Атеш, теракт совершили военные первого батальона 205 мотострелковой бригады РФ."Расплата за Каховку! Движение Атеш узнало об информации, кто взорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Буденовска Ставропольского края. Скоро будут фамилии", - говорится в сообщении.Представители Атеша также сообщают, что у них уже есть ориентиры и данные руководства бригады и исполнителей преступления.Как сообщал Mignews.ua, Каховская ГЭС полностью ушла под воду.