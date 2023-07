Подрыв Антоновского моста поставил РФ перед дилеммой, - британская разведка

Британская разведка узнала о дилемме РФ после действий ВСУ в районе Антоновского моста. Российское командование столкнулось со сложным выбором: усиливать свои войска в Херсонской области Украины за счет подразделений из Запорожской области или нет.



Об этом этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



Так, по данным британской разведки, с начала июля, вполне вероятно, усилились боевые действия в низовьях Днепра. Помимо ожесточенных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также ведут бои за острова в дельте Днепра.



В частности, по данным британских разведчиков, обе стороны используют небольшие быстрые моторные лодки, и Украина успешно применила тактические односторонние ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы уничтожить несколько российских лодок.



"Перед Россией стоит дилемма: отвечать ли на эти угрозы усилением Днепровской группы войск за счет растянутых частей, стоящих перед украинским контрнаступлением в Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/21kg30qRdN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qHZCYmH3UF