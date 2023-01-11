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"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга"
11.01.2023 13:57 Аркадий Бочаровский

"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга"

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщили в Минобороны  РФ.

"ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника", — рассказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.

За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что  что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.

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