



"Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга"

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщили в Минобороны РФ.



"ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника", — рассказали в военном ведомстве.



В министерстве добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.



За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.



Ранее российские СМИ сообщили о том, что что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.