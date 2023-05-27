



Подоляк: подготовка к контрнаступлению - сложный процесс

Украина продолжает подготовку к контрнаступлению, а некоторые процессы уже запущены.



Такое заявление в интервью The Guardian сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Это сложный процесс, не вопрос одного дня, определенной даты или часа. Это непрерывный процесс деоккупации. Некоторые процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу. Интенсивность нарастает, но это займет довольно продолжительное время", – пояснил Подоляк.



Комментируя ситуацию в Брянской области, он намекнул на то, что по мере продвижения контрнаступления, там будет еще более "неспокойно".

