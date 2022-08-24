



Подарок на День независимости: Украина получит $3 млрд от США

В свой День независимости, 24 августа, Украина получит помощь в размере 3 миллиардов долларов от США.



Об этом сообщает министр финансов Украины Сергей Марченко в соцсетях.



Он отметил, что помощь будет предоставлена в форме безвозвратного гранта, а средства поступят через механизм Всемирного банка.



Марченко также выразил благодарность в связи с выделением помощи: "Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости".