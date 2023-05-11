



Под видом "эвакуации" россияне усилили мародерство на юге Украины

Российские военные усиленно мародерят и обворовывают местных жителей на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.



"С начала мая, особенно в дни, которые объявлены праздничными и выходными оккупантами, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими", - написала Маляр.



По ее словам, россияне преимущественно воруют имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения "эвакуации" населения.



В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на оккупированной территории в Запорожской области захватчики, прикрываясь так называемым обеспечением "эвакуационных мер", разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.



В Энергодаре в ночь с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" угнали около 20 единиц автотранспорта и разграбили склад материального имущества.



Также ночью под предлогом "эвакуации" оккупационной администрации из Скадовска Херсонской области россияне поспешно увезли награбленную оргтехнику и другое имущество.



Маляр отметила, что, вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно россияне используют для перемещения украденного имущества на территорию Крыма.



Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне грузовиками вывозят награбленное имущество из Запорожской области.