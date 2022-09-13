



Под Балаклеей нашли разбитый российский истребитель Су-34

На освобожденной территории Харьковской области под Балаклеей украинские военные обнаружили остатки российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.



"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", - . в сообщении



Напомним: В начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины, которое стремительно развилось на Харьковщине. Силы обороны освободили, в частности, Балаклею и Изюм. В некоторых местах – вышли к границе с Россией.





