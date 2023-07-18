



Под Бахмутом уничтожен новейший российский танк. Видео

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейший танк, состоящий на вооружении армии РФ. Произошло это во время штурма в районе Бахмута в результате атаки, проведенной одной из механизированных бригад ВСУ, сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила.



"На это можно смотреть вечно. Во время удачного штурма в районе Бахмута собратья одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90", - говорится в описании видео.



По данным украинских военных, войска РФ планировали оттянуть боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность.



"Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк на металлолом", - отметили в ВСУ.





