



Под Бахмутом убит наркодилер и наемник Вагнера из Танзании

В Украине под Бахмутом погиб завербованный в ЧВК "Вагнер" 33-летний гражданин Танзании Таримо Немес, который ранее отбывал тюремный срок, сообщает BBC.



Родственники погибшего сообщили, что предостерегали его от поездки на войну. В октябре они узнали, что он записался в ЧВК и с тех пор не слышали от него новостей.



Таримо учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на присоединение к "Вагнеру".