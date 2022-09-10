Новости » События в Украине
Почему украинский Генштаб "молчит" об освобожденных городах
10.09.2022 19:00 Ольга Белозерова

Почему украинский Генштаб "молчит" об освобожденных городах

В сети продолжают появляться сообщения об освобождении городов и сел в Харьковской области и на Южнобужском направлении в Украине.

Однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины "молчит" по этому поводу. 

В вечерней сводке оперативной информации с фронта Генштаб ВСУ объяснил почему так происходит.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими силами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы