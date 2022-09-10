



Почему украинский Генштаб "молчит" об освобожденных городах

В сети продолжают появляться сообщения об освобождении городов и сел в Харьковской области и на Южнобужском направлении в Украине.



Однако Генеральный штаб Вооруженных сил Украины "молчит" по этому поводу.



В вечерней сводке оперативной информации с фронта Генштаб ВСУ объяснил почему так происходит.



"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими силами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.