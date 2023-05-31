



Почему Storm Shadow еще не полетели на Крымский мост: версия Данилова

Как только Украина получит британские ракеты Storm Shadow, их первой целью станет Крымский мост. Об этом говорили многие эксперты. И вот, это оружие у ВСУ уже есть, но работает оно пока не по временно оккупированному Крыму. Почему и когда Storm Shadow полетят в ожидаемом направлении (и полетят ли вовсе), рассказал секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow – в компетенции Вооруженных Сил Украины. Они ведь знают, что делать, когда и как. И какие именно объекты должны быть поражены в первую очередь, заметил он в интервью "24 каналу".



"Все впереди и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", – отметил Данилов, и предположил, когда может быть разрушен Крымский мост.



Вместе с тем секретарь СНБО обратил внимание на то, что ВСУ сегодня очень нуждается в истребителях F-16 от наших партнеров. И тогда теоретически будет иметь возможность сбивать над Каспийским морем российский Ту-95, который запускает крылатые ракеты по Украине, заметил чиновник.



"Если есть угроза жизни украинским гражданам, у нас нет ограничений в том, как мы должны действовать", – подчеркнул Алексей Данилов.



Он отметил, что Украина не сражается с российским гражданским населением и не наносит удары по инфраструктурным объектам России.



"Если говорится об ударах, то с нашей стороны мы можем поражать только вражеские военные объекты, которые могут наносить нам вред или убивать наших граждан", – подчеркнул Алексей Данилов.



Больше о ситуации по Крымскому мосту



Напомним, что Крымский мост уже был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда, вероятно, после взрыва и пожара были значительно разрушены железнодорожный и автомобильный пути. Восстановление моста длилось несколько месяцев.

Позже глава СБУ Украины Василий Малюк, комментируя инцидент с Крымским мостом, отметил, что его ведомство предпринимало для этого "определенные меры".



Недавно заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий ответил на вопрос о возможности уничтожения Украиной Крымского моста. Он подчеркнул, что мост оставят как путь ухода для россиян. Скибицкий добавил, что каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, мост полностью перекрывают.



В то же время во временно оккупированном Крыму усиливаются панические настроения из-за возможных "провокации", в частности, относительно Крымского моста. Именно поэтому движение грузовиков по мосту до сих пор не было возобновлено – с октября прошлого года. Пока рекомендовано пользоваться так называемыми "новыми дорогами", которые проходят через временно оккупированные территории Украины.



