Потеря армией РФ в Украине нескольких ракет "Кинжал" смутила и стала сюрпризом и весьма неприятным для руководства и в целом России, которая представляла ракеты как "непобедимые". Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в среду в Twitter.



Согласно обзору, за последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только 13 мая 2023 года четыре судна Воздушно-космических сил (ВКС) России, два современных боевых самолета и два вертолета потерпели крушение, очевидно, будучи сбитыми над Брянской областью.



