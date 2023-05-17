



"Победимость" "Кинжалов" неприятно удивила Путина, – британская разведка

Потеря армией РФ в Украине нескольких ракет "Кинжал" смутила и стала сюрпризом и весьма неприятным для руководства и в целом России, которая представляла ракеты как "непобедимые". Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в среду в Twitter.



Согласно обзору, за последнюю неделю воздушная битва над российско-украинской границей усилилась. Только 13 мая 2023 года четыре судна Воздушно-космических сил (ВКС) России, два современных боевых самолета и два вертолета потерпели крушение, очевидно, будучи сбитыми над Брянской областью.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y5MN5K28eL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2023



В ночь на 4 мая Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".



Впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько ракет "Кинжал", отметили аналитики.



Они отмечают, что воздушная угроза над приграничным районом России, которая будет постоянно расти, будет вызывать исключительное беспокойство ВКС России, поскольку они используют этот район для нанесения воздушных ударов в поддержку войны.



"Очевидная уязвимость ракет "Кинжал", вероятно, является сюрпризом и смущением для России: президент России Владимир Путин превозносил эту систему как непобедимую", – констатировали в британском Минобороны.



Напомним, 9 мая Пентагон официально подтвердил, что украинцы сбили российский "Кинжал" из ЗРК Patriot.