



РФ "поздравляет" Украину ракетами: ожидается несколько волн (обновление онлайн)

Тревожное утро 29 декабря. После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.



Кроме того, наблюдается высокая активность тактическое авиации оккупантов. На всей территории Украины работает ПВО.



РФ уже выпустила в сторону Украины более 120 ракет. Украинцев предупредили: будет не одна "волна" запуска ракет и дронов-камикадзе "шахидов".



Mignews.ua ведет текстовый репортаж:





По всей Украине объявлена воздушная тревога! Всех граждан просят оставаться в убежищах.



Сообщают, о взрывах на Черниговщине (ПВО) и о пролёте нескольких ракет в сторону Киева и Киевской области.



Многие главы ОВА предупреждают о ракетной опасности. Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже направляются на Сумы.



Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что по Украине сегодня планируют направить более 100 ракет за несколько волн. Одна из целей - Киев.



Тем временем в Киеве и области утром прогремели взрывы. По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы.



Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны. Военная администрация и власти пока не комментировали эту информацию.





Приблизительное время подлёта ракет к украинским городам.





Советник Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что над Сумской областью ликвидирована ракета.

