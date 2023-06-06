



По Днепру течет 150 тонн мазута из машинного зала Каховской ГЭС

Министерство внутренних дел совместно с Министерством экологии предпринимает меры по недопущению экологической катастрофы в связи с утечкой мазута из машинного зала подорванной оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



"Во время подрыва основы дамбы Каховской ГЭС также был уничтожен машинный зал, в этом машинном зале находилось приблизительно 450 тонн технического мазута. 150 тонн сейчас уже находится в реке Днепр и идет с большой скоростью через Херсон и дальше вниз", - сказал Клименко.



Он сообщил, что соответствующие службы Минэкологии и ГСЧС проводят работу по ликвидации последствий этой ситуации.



"Группа выехала из Киева с соответствующим оборудованием, чтобы своевременно ликвидировать возможные последствия экологической катастрофы", - отметил министр.



Отвечая на вопрос о том, известно ли, кто именно совершил подрыв дамбы Каховской ГЭС, глава МВД сказал: "Мы уверены, что это российские военные, которые, скорее всего, заложили взрывчатку в основу этой дамбы".