



По базе отдыха в Геническе нанесен удар: первые кадры

Недалеко от временно оккупированного Геническа в Херсонской области были зафиксированы попадания по базе отдыха, где размещены войска РФ.



Информацию об этом и первые кадры распространили российские СМИ и паблики.



Уточняется, что под обстрелом оказалась база отдыха на Арбатской стрелке. Что примечательно, это место находится далеко от линии фронта.



В связи с этим росСМИ предположили, будто удар нанесен при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow.



