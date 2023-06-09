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геническ | Фото: скриншот
09.06.2023 16:38 Алина Груднева

По базе отдыха в Геническе нанесен удар: первые кадры

Недалеко от временно оккупированного Геническа в Херсонской области были зафиксированы попадания по базе отдыха, где размещены войска РФ.

Информацию об этом и первые кадры распространили российские СМИ и паблики.

Уточняется, что под обстрелом оказалась база отдыха на Арбатской стрелке. Что примечательно, это место находится далеко от линии фронта.

В связи с этим росСМИ предположили, будто удар нанесен при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
 

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