



Питьевая вода и 10 тонн еды: Израиль направил помощь Украине после подрыва ГЭС

После разрушения Новой Каховской плотины в Херсонской области Украины, которое привело к масштабным наводнениям и эвакуации тысяч жителей, Израиль поможет Украине и направит в регион питьевую воду и продукты питания. Посольство Израиля в Киеве в понедельник, 12 июня, доставит помощь пострадавшим от взрыва плотины.



Израильская помощь Украине, о которой объявил министр иностранных дел Эли Коэн, включает сотни тысяч литров минеральной воды и более 10 тонн продуктов питания. Еда и питьевая вода будут распределяться волонтерскими организациями, которые работают с посольством Израиля в Киеве, и, как ожидается, будут закуплены в Украине, чтобы помочь экономике страны. Ожидается, что помощь поступит в Херсонскую область в понедельник или вторник.



Решение Израиля отправить воду и продукты было принято по согласованию с украинскими властями и по их запросу.



“Государство Израиль стоит на стороне украинского народа, особенно в это трудное время, и приходит на помощь, чтобы оказать немедленную гуманитарную помощь на благо граждан, пострадавших от обрушения плотины”, – сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. “Я благодарю посольство Израиля в Украине и ЦАХАЛ, агентство международной помощи Государства Израиль при Министерстве иностранных дел за их усилия по выполнения этой важной миссии”.



Израиль осудил повреждение Новокаховской плотины, но не упомянул Россию.



“Израиль потрясен огромным ущербом, нанесенным Каховской плотине. Тысячи ни в чем не повинных мирных жителей находятся в опасности из-за этого ужасного разрушения. Такой преднамеренный ущерб критической инфраструктуре и людям должен быть решительно осужден всем международным сообществом. Наши мысли и молитвы с украинским народом в это трудное время”, – говорится в официальном заявлении представителя МИД Лиора Хайята.



На юге Украины в воскресенье, 11 июня, продолжилась эвакуация граждан, проживающих в населенных пунктах на берегу Днепра, в районе Каховской ГЭС. Украина обвиняет Россию, которая контролирует плотину в Херсонской области, в подрыве плотины, чтобы затруднить контрнаступление Украины. Россия обвиняет во взрыве Украину – и утверждает, что он был направлен на то, чтобы помешать подаче воды в Крым.