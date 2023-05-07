



Первые израильские радары в Украине

В сети появились первые изображения израильского радара, изготовленного компанией RADA, в Украине. Судя по всему, это радары, предназначенные для системы Цева Адом, которую Израиль взялся установить в Украине в качестве гуманитарного шага. Передача таких радаров требовала одобрения министерства обороны Израиля.



Радары RADA также используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе Цева Адом, которая предупреждает граждан в угрожаемом секторе о необходимости укрыться. Оповещение может осуществляться через сирены или через мобильные телефоны. Роль радара - предупредить о приближающейся угрозе, о том, что это за угроза, куда она ударит и когда.



Государство Израиль не передает и не продает Украине наступательную военную технику. Вместо этого около года назад Израиль создал в Украине полевой госпиталь, который работал в течение некоторого времени, а теперь предоставляет систему предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, министр иностранных дел Израиля недавно заявил, что Израиль готов внести свой вклад в европейские усилия по разминированию Украины.