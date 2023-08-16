



Первое судно после прекращения "зернового соглашения" вышло из порта Одессы

Из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зерновой сделки". Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.



По его информации, контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" под флагом Гонконга движется установленным для гражданских судов временным коридором, держит курс на Босфор. На борту – более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.



Новый транспортный коридор, открытый после выхода России из "зернового соглашения", будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.



Министр добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO).