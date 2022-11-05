



Переговоры с Россией. Что считают в Украине и США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказались о возможности переговоров с Россией.



Заявления представителей двух государств прозвучали на брифинге, сообщает "РБК-Украина".



"Президент Байден очень четко определился по поводу руководящих принципов своего подхода с самого начала этого конфликта. Ничего не обсуждается об Украине без Украины. Если вы посмотрите на заявления, сделанные различными российскими чиновниками, то они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она аннексировала. По-моему, это неприемлемо", - заявил Салливан.



Американский чиновник отметил, что войну в Украине остановить просто - это должна сделать Россия, которая эту самую войну и развязала.



"Элементы этого справедливого мира включают фундаментальные принципы Устава ООН. Поэтому для меня основной вопрос о переговорах заключается в том, как можно достичь справедливого мира. Если вы посмотрите на российские упреки и действия, в частности, на то, что они аннексировали территории соседней страны, то это не очень подталкивает к переговорам", - подчеркнул Джейк Салливан.



Андрей Ермак в свою очередь выразил следующее мнение по поводу намерений РФ и переговоров: "Пока все это только разговоры, заявления российской стороны, но мы сегодня верим в реальные события. Давайте смотреть, что будет происходить дальше".