



Передачей ядерного оружия Путин закрепляет контроль над Беларусью, – ISW

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля России над Белоруссией.



Об этом говорится в обзоре ISW.



Аналитики отмечают, что украинские войска продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, добились успехов.



Аналитики указывают, что Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.



По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью , и маловероятно, что это будет означать некую российскую эскалацию.



Аналитики не обошли вниманием то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.



В частности, чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику на протяжении многих десятилетий.



В обзоре подчеркивают: российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать беспокойство общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".



