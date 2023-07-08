



Перед саммитом НАТО Зеленский провел важные переговоры с европейскими политиками

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которого обсуждалось оборонное сотрудничество, подготовка к Глобальному саммиту мира, а также начало обучающей миссии для украинских пилотов на F-16.



"Телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из Турции. Выказал поддержку в непростой политический момент. Обсудили оборонное сотрудничество, подготовку к Глобальному саммиту мира. Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", - отметил Зеленский.







Также глава государства поблагодарил Рютте за признание Нидерландами Голодомора геноцидом.



"Спасибо за неизменность принципиальной позиции Нидерландов по отношению к российскому вторжению, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом", - подчеркнул президент.







Зеленский премьер-министр Португалии скоординировали позиции накануне саммита НАТО



Президент Украины также провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.



"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса относительно будущего членства Украины", - подчернул глава государства.



Президент поблагодарил премьер-министра Португалии за "готовность принять конкретное участие в реализации трех пунктов Украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду".



Кроме этого, Зеленский выразил благодарность за положительную оценку выполнения Украиной рекомендаций Европейской комиссии.



Зеленский и премьер Португалии приняли декларацию о поддержке членства Украины в НАТО



Президент Украины и премьер-министр Португалии во время разговора приняли Совместную декларацию, в которой однозначно осуждается длительная вооруженная российская агрессия против Украины, а Лиссабон выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО.



"Украина продемонстрировала чрезвычайную решимость в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону против этого незаконного неспровоцированного и необоснованного нападения, которое грубо нарушает международное право, включая Устав ООН. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы украинского государства в субботу, 8 июля.



В свою очередь, Португалия остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также продолжит оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько будет нужно, как индивидуально, так и путем международного сотрудничества в различных форматах.



Кроме этого, Португалия будет учитывать неотложные и насущные потребности украинского государства для укрепления его обороноспособности. Также, "опираясь на поддержку, оказанную до сих пор" Португалия поможет Украине защитить свой народ и противодействовать кампаниям страны-агрессора по дезинформации.



Португальская сторона выразила свою поддержку украинской Формуле мира, и готова сотрудничать с Украиной с целью обеспечения как можно более широкого международного участия в реализации Формулы мира президента Зеленского и в Глобальном саммите мира.



Также Португалия приветствует международные усилия в сотрудничестве с Украиной, которые приближают привлечение к ответственности российских преступников при широкой международной поддержке (Core Group, Международный уголовный суд), а также начало работы Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA) в Гааге.



В декларации подчеркивается, что должны быть усилены меры по обеспечению эффективного внедрения санкций против российского агрессора, предотвращению и противодействию обхода санкций в третьих странах, и со стороны третьих стран.



Кроме этого, Украины и Португалия будут продолжать совместно с другими странами разрабатывать механизмы компенсаций потерь, ранений и убытков, возникших в результате вооруженной российской агрессии. Также португальская сторона совместно с международными организациями и партнерами готова участвовать в восстановлении Украины после окончания войны.



"Будущее Украины и ее народа - в европейской семье. Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Португальская Республика решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформам и в выполнении требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, ожидая положительного отчета Европейской комиссии", - подчеркивается в тексте документа.



Также Португалия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству в НАТО, "и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия".



Зеленский обсудил со Вселенским патриархом Варфоломеем реализацию Формулы мира







Президент Украины провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем, в ходе которой обсуждалась реализация Формулы мира и возвращение украинских детей, незаконно депортированных в РФ.



"Встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Обсудили реализацию Формулы мира и возвращение детей, которые были депортированы оккупантами и которых мы должны вернуть домой, к родным, в Украину", - отметил Зеленский.



По сообщению пресс-службы главы украинского государства, во время встречи Зеленский проинформировал Варфоломея о ситуации на фронте и о недавних преступлениях оккупантов против мирных украинцев.



Президент поблагодарил патриарха за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, а также за осуждение агрессии и преступлений РФ, и всестороннюю помощь украинцам и украинкам, пострадавшим в результате войны.



"Я хочу поблагодарить Его Всесвятейшество. Сегодня важный день - наша борьба продолжается уже 500 дней - с момента полномасштабного вторжения. Мы имеем поддержку Его Всесвятейшества, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине", - подчеркнул Зеленский.



В свою очередь, патриарх отметил важность достижения мира в Украине.



"Вселенский Патриархат как Мать-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне. (…) Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся далеко от своих домов", - заявил патриарх Варфоломей.

