Пентагон видит продвижение ВСУ на юге Украины
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что министерство обороны США наблюдает, как Вооруженные силы Украины "продолжают продвигаться вперед" в рамках контрнаступления в Херсонской области.
Об этом сообщает The Guardian.
Райдер отметил, что ВСУ "отвоевали несколько сел".
"Первое, что мы увидели в Херсонской области, - это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают делать некоторое движение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько", - заявил представитель Пентагона.