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Пентагон видит продвижение ВСУ на юге Украины
06.09.2022 22:18 Ольга Белозерова

Пентагон видит продвижение ВСУ на юге Украины

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что министерство обороны США наблюдает, как Вооруженные силы Украины "продолжают продвигаться вперед" в рамках контрнаступления в Херсонской области.

Об этом сообщает The Guardian.

Райдер отметил, что ВСУ "отвоевали несколько сел".

"Первое, что мы увидели в Херсонской области, - это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают делать некоторое движение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько", - заявил представитель Пентагона.

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