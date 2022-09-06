



Пентагон видит продвижение ВСУ на юге Украины

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что министерство обороны США наблюдает, как Вооруженные силы Украины "продолжают продвигаться вперед" в рамках контрнаступления в Херсонской области.



Об этом сообщает The Guardian.



Райдер отметил, что ВСУ "отвоевали несколько сел".



"Первое, что мы увидели в Херсонской области, - это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают делать некоторое движение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько", - заявил представитель Пентагона.