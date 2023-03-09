



Пентагон: Украина - "боевая лаборатория" для испытаний иранского оружия

Украина стала своего рода "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока.



По данным CNN, такое заявление сделал высокопоставленный представитель министерства обороны США.



"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран возьмет тактику, методы и процедуры, которые изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения на Ближнем Востоке", — предупредил чиновник.



По его словам, Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить от Тегерана "смертоносную помощь" в войне против Украины.



Соответствующее предупреждение в Пентагоне сделали перед визитом министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, основной темой которого стала иранская угроза.

