



Пентагон: США не предоставляют Украине информацию о целях на территории России

Соединенные Штаты Америки не предоставляют Украине разведывательные данные о целях на территории России. Об этом в четверг заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.



Таким образом, он опроверг обвинения России, назвав их “нонсенсом”.



“У меня нет никакой информации относительно того, проводили ли украинцы подобные операции, я бы направил вас к ним”, — заявил Райдер.



“Я могу определенно сказать, что заявления о том, что США предоставляют разведывательные данные или информацию украинцам для прицеливания по территории России, — это нонсенс. Мы не воюем с Россией и не стремимся к войне с Россией“, — добавил Райдер.



