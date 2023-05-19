



​​​​​​​Пентагон сообщил, что поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже в строю

В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии. Об этом сообщил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.



"Теперь она (система ПВО Patriot - ред.) отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.



Напомним, ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot при помощи "высокоточного оружия". В Украине никак не комментировали эту информацию.



Позже западные СМИ начали писать о том, что американская противоракетная система получила незначительные повреждения в Украине. При этом Сингх стала первым официальным лицом, которая подтвердила повреждение ЗРК.