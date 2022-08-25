



Пентагон: Путин ждет истощения ВСУ и усталости Европы

Президент РФ Владимир Путин на самом деле не отказался от планов по захвату Украины, а просто ждет, когда наступит истощение Вооруженных сил Украины, а Европу настигнет усталость.



Такое мнение выразил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает "Обозреватель".



По словам Каля, единственное, что сделал Путин - продлил сроки "операции" в знак признания того, что было отклонение от планов.



"Насколько мы можем судить, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой Российской империи", - подчеркнул представитель Пентагона.



Колин Каль также отметил, что Путин думает, что сможет "переждать" украинцев до момента, когда они будут истощены и ослаблены. Что касается Европы, то Путин может "переждать", пока европейские жители устанут от цен на энергоносители.



В связи с этим Каль заявил о важности пакетов помощи Украине, ведь, по его словам, "они косвенно опровергают теорию Путина о том, что мы в этом деле ненадолго, что мы не поддерживаем Украину надолго".